Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг "продавать" для акций Meituan

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рейтинг "продавать" для акций Meituan с прогнозной стоимостью на уровне 113 гонконгских долларов (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Акции Meituan выросли в понедельник в цене на 3,5%, после того как компания представила новый бренд доставки еды KeeTa, рассчитывая к концу 2023 года полностью охватить сервисом рынок Гонконга. Мы считаем, новость создает позитивный фон для котировок эмитента, однако не видим оснований для пересмотра долгосрочной оценки", - указывают эксперты.

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