"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Costco с целью $530

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Costco Wholesale с целью $530 за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 6,8%, стоп-приказ: $482, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается о финансовых результатах за III квартал 2023 финансового года 25 мая, ожидается, что выручка составит $54,61 млрд, а прибыль на акцию - $3,3. Считаем, отчетность эмитента должна превзойти прогнозы, учитывая позитивные отчетности конкурентов, а также снижающуюся инфляцию в США", - указывают аналитики.

"С технической точки зрения цена акции находится в среднесрочном восходящем канале выше 200-дневной экспоненциальной средней. Идея на рост бумаги с целью $ 530. При объеме позиции 7% и выставлении стоп-заявки на уровне $482 риск на портфель составит 0,20%", - отмечают эксперты "Финама".

Costco Wholesale - крупнейшая в мире сеть складов-магазинов самообслуживания клубного типа, пятое по величине продаж розничное торговое предприятие в США.

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