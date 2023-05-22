Бумаги МТС сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"

Бумаги "МТС" сохраняют инвестиционную привлекательность, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции".

"Один из ключевых игроков телекоммуникационного сегмента страны - "МТС" - в пятницу раскрыл финансовые показатели по итогам первого квартала 2023 года. На наш взгляд, стабильный рост бизнеса поддерживается развитием бизнес-сегментов внутри экосистемы эмитента. Компания продолжает свою постепенную IT-трансформацию, а уверенные финансовые результаты вместе с объявленными дивидендами в размере 34,29 рубля на акцию подтверждают инвестиционную привлекательность компании", - пишут эксперты в комментарии.

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