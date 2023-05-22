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22 мая 2023 года 16:10
Бумаги МТС сохраняют инвестиционную привлекательность - "Газпромбанк Инвестиции"
Бумаги "МТС" сохраняют инвестиционную привлекательность, считают аналитики "Газпромбанк Инвестиции". "Один из ключевых игроков телекоммуникационного сегмента страны - "МТС" - в пятницу раскрыл финансовые показатели по итогам первого квартала 2023 года. На наш взгляд, стабильный рост бизнеса поддерживается развитием бизнес-сегментов внутри экосистемы эмитента. Компания продолжает свою постепенную IT-трансформацию, а уверенные финансовые результаты вместе с объявленными дивидендами в размере 34,29 рубля на акцию подтверждают инвестиционную привлекательность компании", - пишут эксперты в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-МТС-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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