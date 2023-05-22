Индекс S&P 500 сохраняет шансы на продолжение роста в понедельник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500 сохраняет шансы на продолжение роста в понедельник, полагает аналитик Freedom Finance Global Егор Толмачев.

Предстоящая сессия на американских фондовых площадках обещает пройти относительно спокойно, так как публикации значимых квартальных отчетов и макроданных не запланировано, считает эксперт. В то же время Толмачев отметил прогресс в обсуждении потолка госдолга США: после состоявшегося накануне телефонного разговора на эту тему между президентом Байденом и спикером палаты представителей Маккарти оба дали позитивные комментарии, хотя и без конкретики.

"S&P 500 не смог закрепиться выше 4200 пунктов в прошедшую пятницу, - напоминает аналитик. - Большинство технических индикаторов указывают на возможность роста индекса широкого рынка на предстоящей сессии, но преодоление им сопротивления на отметке 4200 пунктов при отсутствии фундаментальных драйверов кажется маловероятным. RSI находится на повышенных уровнях, но, как и MACD, указывает на преимущества "быков". Движения скользящих средних пока оставляют возможность для продолжения восходящего тренда. Утренняя динамика фьючерсов не подавала явных сигналов".

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