Акции Московской биржи вышли из нисходящего тренда - "Велес Капитал"

Акции "Московской биржи" вышли из нисходящего тренда, отмечается в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Московская биржа" в понедельник сообщила о скачке чистой прибыли в I кв. 2023 года по сравнению с уровнем годовой давности на 77%, до 14,33 млрд руб. при увеличении скорректированной чистой прибыли на 17,4%, до 14,3 млрд руб. и чистых процентных доходов на 21%. "Мосбиржа" также улучшила прогноз по росту операционных расходов до 10-14% и капитальных расходов (до 4-6 млрд руб.) на этот год, подчеркивает эксперт.

"С технической точки зрения акции "Московской биржи" в мае сломили наметившийся ранее весной среднесрочный нисходящий тренд и сегодня поднялись до максимума с марта на немного повышенных объемах, - констатирует Кожухова. - Интерес к бумагам, судя по всему, возвращается, что указывает на перспективы движения в район 118 руб. и достижения мартовского пика 124,92 руб. при отсутствии сильного общерыночного негатива. Краткосрочная перекупленность бумаг может способствовать их коррекции в район 114 руб. при актуальности сохранения "длинных" позиций выше 111 руб.".

С фундаментальной точки зрения, по мнению аналитика, стоит учитывать отложенное на 2 июня решение акционеров "Московской биржи" по ранее рекомендованным дивидендам за 2022 год в размере 4,84 руб. на бумагу (доходность 4,2%), ожидания которого также могут придавать акциям импульс к росту.

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