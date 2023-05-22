"Финам" открыл торговую идею: продавать бумаги Polymetal с целью 520 руб

"Финам" открыл торговую идею "продавать акции Polymetal с целью 520 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 14,03%, стоп-приказ: 660 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Компания была включена в SDN-лист Минфина США, что, по мнению аналитиков, затрудняет дальнейшую реализацию продукции, даже несмотря на то, что материнская компания в этот список не попала.

"С точки зрения технического анализа цена в моменте пробивает уровень поддержки, что свидетельствует о развороте тренда. При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 660 руб. риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 1,54", - указывают эксперты "Финама".

Polymetal - российская горнорудная компания, основана в 1998 году. Занимается добычей серебра, золота и меди.

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