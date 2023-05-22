Потенциал роста котировок акций Московской биржи составляет 33% от текущих уровней - ПСБ

Потенциал роста котировок акций "Московской биржи" составляет 33% от текущих уровней, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Мосбиржа" представила результаты за 1 кв. 2023 года по МСФО. Скорректированная чистая прибыль составила 14,3 млрд руб. (+17,4% г/г), скорректированная EBITDA - 19,07 млрд руб. (+17,8% г/г). Операционные доходы выросли на 6,9%, до 23,2 млрд рублей. Комиссионные доходы снизились на 6,5%, до 9,96 млрд рублей. Считаем результаты хорошими: несмотря на сокращение комиссионных доходов г/г относительно IV кв. 2022 года, они выросли на 1,1%. Ждем, что в последующие кварталы такая динамика будет сохраняться", - пишут эксперты банка.

Аналитики ждут, что торговые обороты "Московской биржи" будут расти. Важную роль будут играть и планы по редомициляции ряда ключевых компаний.

"Также отметим, что Мосбиржа понизила прогноз роста операционных расходов на 2023 год до 10-14% с ожидавшихся в марте 12-16%, что является положительным моментом. Считаем акции Мосбиржи хорошей ставкой на восстановление фондового рынка и экономики, целевой уровень по акциям - 153 руб., потенциал роста - 33%", - добавляют стратеги ПСБ.

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