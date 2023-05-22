Краткорочная техническая картина в бумагах TCS Group позитивна - "БКС МИ"

Краткорочная техническая картина в бумагах TCS Group остается позитивной, говорится в комментарии аналитиков "БКС МИ" ("БКС Мир инвестиций").

"Расписки TCS Group на торгах понедельника показывают лучшую динамику в составе индекса Мосбиржи. Котировки прибавляют более 5%. Бумаги достигли уровня 3150 руб. Это максимальное значение с сентября 2022 года. Совокупный подъем за 10 сессий составил +20%. Долгое время расписки отставали от индекса Мосбиржи и банковского сектора, но в мае мы увидели выход за пределы полугодового боковика наверх. Слом устоявшегося коридора спровоцировал мощный импульс роста", - пишут эксперты инвесткомпании.

Из ближайших драйверов для бумаг TCS они выделяют публикацию отчета за I квартал 2023 года по МСФО.

"Техническая картина локально остается растущей. В качестве следующих ориентиров и области сопротивления выделяется район 3200-3250 руб. Наша рекомендация - "покупать" с целевой ценой 3700 руб. на горизонте года", - отмечают эксперты "БКС МИ".

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