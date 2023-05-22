Доходность нового выпуска бондов O''KEY Group выше 11,1% может быть интересна инвесторам - Инвестбанк Синара

Доходность нового выпуска 10-летних бондов O''KEY Group серии 001P-05 выше 11,1% годовых может быть интересна инвесторам, полагает аналитик " Инвестиционного банка Синара" Александр Афонин.

"O''KEY Group приняла решение 25 мая собрать заявки по облигациям серии 001P-05 на сумму не менее 5 млрд руб. Срок обращения выпуска - 10 лет, срок до оферты - 3 года. Купонный период - 91 день. Ориентир ставки купона - не выше 12% годовых (эффективная доходность - не более 12,55% годовых). Ориентир по новому выпуску предполагает премию к ОФЗ почти 400 б. п., в то время как обращающиеся бумаги торгуются с премией около 250 б. п. На наш взгляд, доходность свыше 11,1% годовых должна быть интересна участникам рынка", - отмечает эксперт.

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