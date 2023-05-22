Альфа-банк сохраняет позитивную оценку инвестиционного кейса "ФосАгро" на долгосрочную перспективу, отмечается в комментарии аналитиков Бориса Красноженов и Юлии Толстых.

"ФосАгро" опубликовала финансовые и операционные результаты за 1К23. Мы отмечаем квартальный рост скорректированной EBITDA и сильный свободный денежный поток в размере 43,4 млрд руб., который компания смогла продемонстрировать на фоне сдержанных настроений на рынке удобрений из-за снижения цен, - пишут эксперты банка. - Финансовое положение компании остается стабильным, соотношение чистого долга к EBITDA было на уровне 0,6х по состоянию на конец 1К23".

Компания по-прежнему привержена своей дивидендной политике, поэтому аналитики предполагают, что решение по квартальным дивидендам следует ожидать позднее. "ФосАгро", на их взгляд, остается качественным игроком в секторе удобрений, занимающим важную роль в поставках удобрений на ключевые сельскохозяйственные рынки.

"Мы придерживаемся позитивного взгляда на инвестиционный кейс компании на длительном горизонте. Квартальная дивидендная доходность в диапазоне 2-3%, которую мы рассчитываем исходя из потенциальной выплаты 167-242 руб. на одну обыкновенную акцию, на наш взгляд, является краткосрочным позитивным драйвером для акций", - заключают Красноженов и Толстых.

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