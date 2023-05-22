ИСПРАВЛЕНО: Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для акций Русагро

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ГК "Русагро" после публикации невпечатляющих результатов компании за 1К23, сообщается в комментарии.

Компания опубликовала финансовые результаты за 1К23, которые, по оценке аналитиков, сложно назвать впечатляющими ввиду снижения как выручки, так и EBITDA. Выручка упала на 23% г/г до 47 млрд руб. вследствие слабых результатов всех сегментов за исключением мясного. На уровне валовой прибыли падение составило 42% г/г (8,6 млрд руб.), по скорректированному показателю EBITDA - 56% г/г (7,1 млрд руб.), что предполагает рентабельность по EBITDA в 15,1% (-11,3 п. п.). Однако чистую прибыль группе удалось увеличить сразу на 176% г/г до 5,4 млрд руб.

"Финансовое положение "Русагро" представляется довольно прочным: чистый долг на конец марта составлял 84 млрд руб., его отношение к EBITDA за предшествующие 12 месяцев - 2,3 против 2,2 на начало квартала. Невпечатляющие результаты компании за 1К23 отражают снижение цен реализации по всем видам продукции. Впрочем, компания уже раскрывала показатели выручки, поэтому публикация отчетности вряд ли окажет серьезное воздействие на котировки. По акциям эмитента мы сохраняем рекомендацию "держать", - пишет эксперт банка Константин Белов.

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