"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям SPDR S&P Kensho New Economies Composite ETF (KOMP) c целевой ценой $ 47,50 за штуку, что предполагает потенциал роста 15,8% с учетом дивидендов, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Фонд KOMP дает инвесторам гораздо большую экспозицию на инновационные отрасли по сравнению с индексами S&P 500, NASDAQ Composite и NASDAQ 100, а также по сравнению с отраслевыми индексами и фондами в сфере IT. Поучаствовать в росте новых отраслей и инновационных технологий очень удобно через данный фонд, так как он высоко диверсифицирован и имеет в своем составе как лидеров рынка, так и молодые передовые компании. Будучи ориентированным на широкий рынок, KOMP достаточно тесно коррелирует с S&P 500. С начала года доходность фонда составляет 5% против 8% по индексу S&P 500, отставание связано с тем, что бигтехи имеют в фонде не такой большой вес, как в индексе", - пишет аналитик Ксения Лапшина.

KOMP - биржевой фонд, повторяющий динамику индекса S&P Kensho New Economies Composite Index. Фонд, как и индекс, покрывает 25 инновационных направлений новой экономики, которые являются неотъемлемой частью четвертой промышленной революции и станут центром притяжения инвестиций в ближайшие годы.

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