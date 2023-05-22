Котировки нефти могут подняться до $85/барр. на горизонте двух месяцев - "Мои Инвестиции"

Котировки нефти могут подняться до $85 за баррель Brent на горизонте двух месяцев, полагают эксперты телеграм-канала "Мои Инвестиции".

"Утром в понедельник нефть Brent торгуется у отметки в $75 за баррель из-за отсутствия прогресса в переговорах о потолке госдолга в США. В случае появления признаков провала переговоров это может создать давление на цены на нефть. Спекулянты могут рассмотреть возможность входа в длинные позиции по Brent на уровне чуть ниже $73/барр., где Brent достигла двух прошлых минимумов - в середине марта и начале мая. На горизонте двух месяцев возможен потенциал роста до $85/барр. Тем не менее мы считаем разумной установку стоп-лосса на уровне $70/барр.", - пишут аналитики.

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