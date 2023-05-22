"КИТ Финанс Брокер" понизил рейтинг акций Сбербанка до "держать" с целью 250 руб. за обыкновенную акцию на фоне опубликованной финансовой отчетности за 1К23 по МСФО, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Сбер опубликовал финансовые результаты за I кв. 2023 года по МСФО. Чистая прибыль составила 357,2 млрд руб. Сбер нарастил собственные средства на 5,8% за квартал - до 6,1 трлн руб. Коэффициент достаточности капитала (Н20.0) составил 14,5%. Отчет МСФО вышел ожидаемо сильным. Более того, банк улучшил свои ожидания по итогам 2023 года. Ожидается более высокая прибыль, чем в прошлые годы, то есть выше 1,23 трлн руб. По нашим оценкам, чистая прибыль может достигнуть 1,3-1,45 трлн руб., что в свою очередь приведёт к дивидендам за 2023 год выше 30 руб. на акцию. В связи с этим, наш рейтинг - "держать" акции и целевой ориентир в 250 руб. за штуку", - отмечает аналитик Дмитрий Баженов.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.