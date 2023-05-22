БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций на текущую неделю

БКС Экспресс назвал топ-5 облигаций, которые могут принести на текущей неделе наибольшую доходность при высокой надежности. В него вошли Лидер-Инвест БО-ПО3 (Эталон), Самолет ГК-БО-П11, МВ Финанс 001Р-02, РЕСО Лизинг БО-П-11 и О''КЕЙ Финанс 001Р-01, сообщается в комментарии аналитика Игоря Галактионова.

Эксперт отмечает, что в корпоративном сегменте зафиксирован незначительный рост премии за риск по облигациям с низкими рейтингами. "Он может говорить о временном завершении цикла сужения G-спредов, - полагает Галактионов. - По индексу ВДО от Cbonds соответствующий индикатор вернулся к уровням начала 2021 года. Выглядит справедливо, с учетом сохраняющейся неопределенности по поводу будущей деловой среды".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.