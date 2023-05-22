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22 мая 2023 года 10:17
Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 79-81 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"
Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 79-81 руб./$1, по паре евро/рубль - 86-88 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко. На взгляд эксперта, в качестве поддержки рублю может выступить увеличение Индией импорта российской нефти до рекордной отметки в минувшем апреле. "Также в фокусе внимания - высокий уровень инфляции в США, который, по прогнозам аналитиков, будет и дальше держать в напряжении ФРС, заставляя повышать ставки. Ослабившийся юань продолжает оставаться под давлением относительно медленного восстановления китайской экономики. Рынок ожидает, что Банк Китая будет и дальше снижать ставки в попытках изменить ситуацию. Подобное положение дел не добавляет оптимизма энергетическому рынку, где ставка на грядущие перспективы роста китайского спроса на ресурсы все еще высока", - отмечает Тимошенко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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