Торговый диапазон по паре доллар/рубль составит 79-81 руб./$1 в ближайшие дни - Банк "Русский Стандарт"

Торговый диапазон по паре доллар/рубль, скорее всего, составит в ближайшие дни 79-81 руб./$1, по паре евро/рубль - 86-88 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

На взгляд эксперта, в качестве поддержки рублю может выступить увеличение Индией импорта российской нефти до рекордной отметки в минувшем апреле.

"Также в фокусе внимания - высокий уровень инфляции в США, который, по прогнозам аналитиков, будет и дальше держать в напряжении ФРС, заставляя повышать ставки. Ослабившийся юань продолжает оставаться под давлением относительно медленного восстановления китайской экономики. Рынок ожидает, что Банк Китая будет и дальше снижать ставки в попытках изменить ситуацию. Подобное положение дел не добавляет оптимизма энергетическому рынку, где ставка на грядущие перспективы роста китайского спроса на ресурсы все еще высока", - отмечает Тимошенко.

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