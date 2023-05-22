"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Target

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций американского ритейлера Target Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $190 за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

"Понижаем прогноз прибыли на финансовый 2024 год с $8,5 до $8,4 из-за ухудшения нашего прогноза на 2К24, но принимаем во внимание более высокую (чем ожидал рынок) прибыль за 1К24. Мы подтверждаем собственную оценку прибыли на финансовый 2025 год на уровне $9,75. Почему мы не понизили рекомендацию? Target заслужил репутацию магазина выбора за счет удобства, привлекательных цен, стильного ассортимента, хорошей онлайн-платформы и одной из самых удобных опций возврата товара. Прогнозы снижены не из-за того, что эмитент разочаровал клиентов плохими товарами или качеством обслуживания, просто на результатах сказалась ситуация в экономике", - указывают эксперты.

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