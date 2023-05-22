Вероятно сохранение боковой динамики на рынке ОФЗ до заседания ЦБР 9 июня 2023г - ПСБ

Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций до момента оглашения решения Банка России по ключевой ставке 9 июня 2023 года, новостной фон на текущей неделе нейтрален, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

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