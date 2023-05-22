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22 мая 2023 года 09:39
Вероятно сохранение боковой динамики на рынке ОФЗ до заседания ЦБР 9 июня 2023г - ПСБ
Вероятно сохранение боковой динамики на рынке рублевых гособлигаций до момента оглашения решения Банка России по ключевой ставке 9 июня 2023 года, новостной фон на текущей неделе нейтрален, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ОФЗ-ОБЛИГАЦИИ-ПРОГНОЗ
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