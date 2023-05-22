Рубль, скорее всего, проведет торги в диапазоне 79-80,5 руб./$ на текущей неделе - ПСБ

Пара доллар/рубль, скорее всего, будет торговаться в диапазоне 79-80,5 руб./$1 на текущей неделе, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль по итогам пятничных торгов продолжила консолидацию в узком диапазоне 79,5-80,5 руб./$1. Мы полагаем, что на текущий момент сохраняется баланс между спросом и предложением валюты на рынке, при этом торговая активность долларом с расчетами "завтра" остается пониженной. С одной стороны, ожидать ощутимое укрепление рубля не приходится: экспортеры локально завершили активные конверсионные операции, а среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям "своп" достигли максимума с начала года. С другой стороны, активность импортеров на рынке также снизилась, что снижает спрос на валюту, а также в диапазоне 80-82 руб./$1 прослеживаются сильные уровни сопротивления, - пишет эксперт в обзоре. - Считаем, что актуальным диапазоном для пары на текущую неделю выступает коридор 79-80,5 руб./$1. Небольшую поддержку позициям рубля может оказать возвращение на рынок экспортеров в преддверии налоговых выплат (отметим, что ожидать сильный вклад в укрепление рубля не приходится на фоне выросшей доли национальной валюты во внешнеторговых операциях). Не исключаем, что в течение недели возможен всплеск волатильности доллара на фоне неопределенности в ситуации с госдолгом США".

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