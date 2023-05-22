Нефть, вероятно, будет торговаться в диапазоне $74-78/барр. в ближайшие дни - БКС Экспресс

Вероятный торговый диапазон котировок нефти марки Brent на ближайшие дни составляет $74-78 за баррель, считает эксперт БКС Экспресс Игорь Галактионов.

"Цены на нефть в пятницу снизились и в понедельник продолжают показывать негативную динамику. Тем не менее котировки все еще держатся выше $75 за баррель марки Brent и имеют шансы на восстановление к более высоким уровням. Широкий торговый диапазон $74-78 за баррель может оставаться актуальным в ближайшие дни. На горизонте месяца вероятности смещены в пользу роста выше $80, поскольку на физических рынках сохраняется дефицит поставок, который может усугубиться с наступлением высокого автомобильного сезона", - указывает аналитик в комментарии.

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