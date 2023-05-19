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19 мая 2023 года 19:12
Акции Газпрома, TCS Group и Газпром нефти будут интересны на следующей неделе - БКС Экспресс
Акции "Газпрома", TCS Group и "Газпром нефти" будут интересны на следующей неделе, полагает эксперт БКС Экспресс Дмитрий Пучкарев. "23 мая пройдет заседание совета директоров, на котором будут рассматриваться дивиденды "Газпрома" за 2022 год, - отмечается в комментарии. - Решение по дивидендам "Газпрома" будет важным событием, так как от объема выплат будет зависеть сумма реинвестирования, которая в будущем поддержит рынок в целом. Волатильность в бумагах ожидается высокой. Техническая картина в акциях "Газпрома" нейтральная. Сейчас формация больше предполагает боковое движение в диапазоне 170-185 руб. Решение по дивидендам может стать драйвером выхода из консолидации". Совет директоров "Газпром нефти" определится с дивидендами на день раньше "Газпрома" - 22 мая. Если информация появится до решения "Газпрома", то рекомендация может дать информацию о том, каких выплат ждать от материнской компании, считает Пучкарев. "Обычно финальные дивиденды "Газпром нефти" относительно небольшие, так как основная сумма выплачивается в рамках дивидендов за 9 месяцев. Рекомендация крупных дивидендов (выше 15-20 руб. на бумагу), повышение payout ratio - это станет косвенными сигналами о том, что и дивиденды Газпрома могут быть выше ожиданий рынка. Техническая картина в акциях Газпром нефти осторожная. Высоки риски коррекции, но многое будет зависеть от рекомендации по дивидендам. В случае отката первой преградой для продавцов станет уровень 510 руб., однако высоки риски пробоя. При позитивных новостях по дивидендам медведи могут активизироваться около 565 руб.", - пишет эксперт. 24 мая TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 года. Аналитик рекомендует обратить внимание в отчете на чистую прибыль, темпы роста клиентов. "В целом результаты ожидаются сильными, банк постепенно восстанавливает маржинальность бизнеса - чистая прибыль растет с I квартала 2022 г. В случае появления новостей по редомициляции в бумагах может наблюдаться бурная реакция", - указывает эксперт. На взгляд Пучкарева, в моменте бумаги выглядят перегретыми, но в среднесрочной перспективе потенциал роста сохраняется. "Сегодняшняя просадка на новостях о включении банка в санкционный список Великобритании ко второй половине дня была практически выкуплена. При продолжении роста первым ориентиром выступает сопротивление 3250 руб.", - отмечает аналитик. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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