Потенциал роста котировок акций ЦИАН составляет 17% от текущих уровней - "Тинькофф Инвестиции"

Потенциал роста котировок акций ЦИАН составляет 17% от текущих уровней, отмечается в комментарии аналитика "Тинькофф Инвестиций" Ляйсян Хусяиновой.

"ЦИАН снова представил довольно сильные результаты по итогам квартала, - отмечает эксперт. - База сравнения с аналогичным периодом прошлого года разительно отличается от текущего периода с более стабильным спросом, в том числе на фоне нормализацией ключевой ставки с 20,0% в конце февраля 2022 года до текущих 7,5%. Росту выручки основного бизнеса способствовали сильные результаты по всем подсегментам - выручке от листинга, лидогенерации и рекламной выручке. Более детальных данных компания не представила. ЦИАН мог продолжать повышать монетизацию услуг через рост среднего чека за размещение объявлений и средней выручки за лид. Перераспределение рекламных бюджетов девелоперов с иностранных платформ в пользу отечественных классифайдов также продолжает играть в пользу компании".

ЦИАН продолжает оставаться стабильно прибыльным третий квартал подряд, констатирует Хусяинова. У компании также продолжает копитьcя денежная подушка (4,7 млрд руб.). Ранее менеджмент заявлял, что рассмотрит возможные варианты распределения средств среди акционеров. Пока препятствием для выплаты дивидендов является "иностранная прописка" компании.

"Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании. ЦИАН удается показывать сильные результаты на цикличном рынке недвижимости. Наша целевая цена - 608 рублей за бумагу", - указывает эксперт.

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