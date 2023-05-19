Freedom Finance Global рекомендует покупать акции Livent с прогнозной ценой $35

Freedom Finance Global рекомендует покупать акции американского производителя лития Livent Corp. с прогнозной стоимостью на уровне $35 за штуку, сообщается в материале аналитиков инвестиционной компании.

Директор аналитического департамента Вадим Меркулов называет следующие факторы инвестиционной привлекательности бумаг эмитента:

- Allkem Ltd. и Livent объединят активы, став одним из крупнейших в мире производителей лития.

- Информационный фон вокруг лития будет способствовать росту котировок данного металла.

Livent Corp. занимается производством высокоэффективных соединений лития, включая гидроксид лития для производства аккумуляторов, бутиллитий, карбонат и хлорид лития, а также другие специальные соединения. На долю компании приходится 1,92% производства литиевых материалов в мире (согласно FactSet), она является одним из двух публичных игроков в США в данной отрасли (помимо Albemarle).

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