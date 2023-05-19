"Финам" открыл торговую идею: покупать бумаги ЛСР с целью 800 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать бумаги "Группы ЛСР" с целью 800 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,6%, стоп-приказ: 600 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденды по итогам 2022 года в размере 78 руб. на одну обыкновенную акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 5 июля 2023 года. Дивидендная доходность может составить 13,63%", - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения бумага оттолкнулась от уровня поддержки. При открытии длинной позиции на 2% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 600 руб. риск на портфель составит 0,25%", - указывают эксперты "Финама".

"Группа ЛСР" - российская компания, работающая в сфере производства стройматериалов, девелопмента и строительства недвижимости. По состоянию на 1 июня 2022 года являлась третьим по объему текущего строительства застройщиком в России.

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