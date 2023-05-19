"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" с целевой ценой $119,9 на фоне

отчета компании за II квартал 2023 финансового года, говорится в комментарии аналитика Игоря Додонова.

"Компания представила в целом неплохой отчет за II квартал 2023 финансового года, - отмечает эксперт. - Выручка увеличилась на 7,5% (г/г) до $6,74 млрд благодаря сохранявшемуся на достаточно устойчивом уровне спросу на полупроводниковое оборудование в мире и превзошла консенсус-прогноз на уровне $6,39 млрд. Скорректированный показатель EBITDA повысился лишь на 1,7% (г/г) до $2,06 млрд. Баланс Applied Materials остается прочным - компания завершила II финквартал, имея на счетах $7,12 млрд денежных средств и инвестиций при общем долге $5,66 млрд".

По словам CEO Applied Materials Гэри Диккерсона, не самые благоприятные макроэкономические условия оказывают ощутимое давление на полупроводниковую отрасль, подчеркивается в комментарии. В то же время Диккерсон выразил оптимизм в отношении долгосрочных перспектив глобального рынка полупроводников, размер и стратегическое значение которого будет расти в ближайшие годы. И это должно будет способствовать восстановлению спроса на оборудование для выпуска чипов, полагает аналитик "Финама".

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