SberCIB подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Группы ЛСР

Аналитики SberCIB Investment Research подтверждают рекомендацию "покупать" для акций "Группы ЛСР", отмечается в комментарии инвестбанка.

"Совет директоров "Группы ЛСР" рекомендовал выплатить 78 руб. на акцию в виде дивидендов за 2022 год (доходность выплаты 13,6%). Компания направит на дивиденды 8 млрд руб., или 60% от чистой прибыли за 2022 год. Такая рекомендация стала неожиданностью для участников рынка. При этом размер объявленных дивидендов соответствует выплатам в 2015-2018 годах - это может означать, что "Группа ЛСР" возвращается к практике распределения фиксированных дивидендов в размере 78 руб. на акцию. Благодаря этому компания может стать одной из самых привлекательных ставок на дивиденды в секторе", - пишут эксперты SberCIB.

Аналитики подтверждают оценку "покупать акции ЛСР", которые наряду с бумагами "Самолета" являются SberCIB Investment Research фаворитами в секторе.

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