"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции МТС с целью 305 руб

"КИТ Финанс Брокер" досрочно закрыл торговую спекулятивную идею "покупать акции "МТС" с целевой ценой 305 руб. за штуку на горизонте 1-2 недель", открытую 15 мая, сообщается в комментарии инвесткомпании.

"Совет директоров "МТС" рекомендовал дивиденды в размере 34,29 руб. на акцию. Дивидендная доходность составляет 10,93%. В результате дивиденды оказались чуть выше наших ожиданий. Котировки на объявление дивидендов отреагировали ростом на 7%. Закрываем спекулятивную идею, считаем целесообразным фиксировать прибыль, не дожидаясь дивидендной отсечки. Доходность идеи: +9,2% за 5 дней", - пишет аналитик Дмитрий Баженов.

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