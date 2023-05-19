Потенциал роста котировок акций АФК "Система" составляет 29% от текущих уровней - ПСБ

Потенциал роста котировок акций АФК "Система" составляет 29% от текущих уровней, полагают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Около 34 млрд руб. получит АФК "Система" от "МТС" в качестве дивидендов, при этом капитализация АФК "Система" на данный момент - чуть больше 150 млрд руб. Однако не стоит забыть о высокой долговой нагрузке холдинга. Объем заемных средств на конец 2022 года превышал 1 трлн руб. Долгосрочно мы смотрим на компанию позитивно. Ее портфель сконцентрирован на внутренних секторах, которые выигрывают от оживления экономики страны. Не исключаем также выхода на IPO ее непубличных "дочек" - агрохолдинга Степь, Биннофарма, Медси. Наш ориентир - 20,6 руб., потенциал роста - 29%", - отмечают эксперты банка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.