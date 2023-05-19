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19 мая 2023 года 12:22
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку бумаг ФосАгро
"Тинькофф Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив цены бумаг "ФосАгро", сообщается в комментарии аналитика Маргариты Яковлевой. "Выручка и прибыль компании в первом квартале 2023 года снизились на фоне падения мировых цен на удобрения после ценовых рекордов в начале прошлого года. Рост объемов реализации существенно замедлился относительно среднего показателя прошлого года (6,4%), при этом основной рост пришелся на продажу азотных удобрений. Это соотносится с тем, что азотные удобрения становятся привлекательнее для фермеров на фоне снижения цены на газ, также они продолжают торговаться дешевле фосфорных. Хотя рентабельность по EBITDA удалось сохранить на высоком уровне за счет снижения цен на сырье, в следующем квартале падение цен на серу, аммиак и пр. может продолжить оказывать негативное давление на цены удобрений, - отмечает эксперт. - Мы сохраняем нейтральный взгляд на бумаги "ФосАгро", поскольку ожидаем дальнейшей коррекции цены на фоне замедления пополнения запасов в Индии и Бразилии и низких цен на агропродукцию". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ФОСАГРО-GDR-АНАЛИТИКА
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