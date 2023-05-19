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19 мая 2023 года 12:02
Инвестбанк Синара подтверждает рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" на уровне "покупать"
"Инвестиционный банк Синара" подтверждает рейтинг акций банка "Санкт-Петербург" на уровне "покупать" на фоне сильной финансовой отчетности за I квартал 2023 года по МСФО, сообщается в обзоре инвестбанка. "Банк "Санкт-Петербург" 18 мая раскрыл сокращенную отчетность за 1К23 по МСФО. Чистая прибыль составила 14,6 млрд руб., что подразумевает ROE в 38,5%. Финансовый результат банка заметно превышает наши ожидания и по рентабельности капитала соответствует очень высокому уровню 2022 года. Чистые процентные доходы в размере 11,2 млрд руб. свидетельствуют о расширении процентной маржи по сравнению с предыдущим годом и намного выше исторических значений за счет нормализации стоимости фондирования. Комиссионные доходы в 3,6 млрд руб. также высоки: комиссионная маржа в 1,7% заметно больше уровня 2021 года в 1,2% и почти достигает рекорда 2022 года в 1,8%", - пишет аналитик Ольга Найдёнова. Дополнительной поддержкой рентабельности в 1К23, на взгляд эксперта, стало восстановление резервов на 3,7 млрд руб. на фоне снижения доли проблемной задолженности на 2 п. п. до 6,5%. Покрытие резервами при этом улучшилось с 90,2% до 93,6%. "Мы считаем отчетность за 1К23 в целом очень сильной и подтверждаем рейтинг "покупать". Полагаем, что благодаря высокой генерации капитала и избыточной достаточности капитала в 21,8% дивидендная доходность останется привлекательной", - резюмирует Найденова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БСПБ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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