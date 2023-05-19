Долгосрочные инвестиции в золото привлекательней спекулятивных покупок - Росбанк

Долгосрочные инвестиции в золото привлекательней спекулятивных покупок в расчете на шоковые события, говорится в комментарии Росбанка.

"Мы благоприятно относимся к золоту как части (5-15%) инвестиционного портфеля и отдаем предпочтение долгосрочному инвестированию, нежели спекулятивным покупкам в расчете на шоковые события (например, дефолт США из-за невозможности повысить потолок госдолга), - отмечают аналитики банка. - Прогнозы по цене золота на горизонте даже ближайших 1-3 лет существенно отличаются в разных источниках ($1300-2400 за тройскую унцию), что делает более оправданным формирование длинной позиции в течение продолжительного времени. За последние 30 лет прирост стоимости золота значительно превысил накопленную инфляцию в долларе США, однако данное соотношение не всегда выдерживается для более коротких сроков (например, 10 лет)".

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