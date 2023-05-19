ЦБР, скорее всего, сохранит ставку на уровне 7,5% в июне 2023г - Инвестбанк Синара

Банк России, скорее всего, сохранит уровень ключевой ставки без изменений (7,5% годовых) по итогам заседания в июне текущего года, полагает главный экономист "Инвестиционного банка Синара" Сергей Коныгин.

"Зампред ЦБ РФ А. Заботкин сообщил на пресс-конференции, что сигнал от 28 апреля остается полностью актуальным. Несмотря на возросший дефицит бюджета за 4М23 и лучшую, чем ожидалось, динамику ВВП за 1К23 (минус 1,9%), Банк России сохраняет ориентир относительно дальнейшей денежно-кредитной политики. На ближайших заседаниях он будет оценивать целесообразность повышения ставки. Что касается инфляции, данные за апрель соответствуют тем тенденциям, которые наблюдались в недельных показателях, отметил Заботкин. ВВП РФ в 1К23, согласно предварительной оценке Росстата, снизился на 1,9%. Это лучше оценки Банка России в минус 2,3%. Зампред Банка России отметил, что в пересчете на год это составляет 0,1%, то есть значимого влияния на прогноз ВВП на этот год отдельный квартал не оказывает. Важно дождаться 15 июня - разбивки по компонентам ВВП по использованию и производству. Темп роста ВВП в 2023 году составит, по мнению ЦБ РФ, 0,5-2,0%. Также у регулятора не возникает сомнений относительно устойчивости бюджета. Дефицит за 4М23 превысил план на весь год в связи с перераспределением расходов внутри года: их часть, запланированную на 4К23, перенесли на начало года во избежание сезонного всплеска, - указывает эксперт. - С учетом вышесказанного прогнозы ЦБ РФ относительно бюджета и экономики остаются актуальными, значит, смысла менять сигнал рынку на данный момент нет. Следующее заседание совета директоров запланировано на 9 июня. Ожидаем сохранение ставки на текущем уровне".

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