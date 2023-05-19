"БКС МИ" сохраняет рекомендацию "продавать" для акций ФосАгро

Аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняют рекомендацию "продавать" для акций "ФосАгро" с целевой ценой 6900 за штуку, что соответствует потенциалу снижения на 6% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"ФосАгро" 18 мая опубликовала результаты за I квартал 2023 года. Скорректированная чистая прибыль в 1К23 составила 33,8 млрд руб. (+9% к/к, -44% г/г). Компания, согласно пресс-релизу, видит в начале второго квартала сохранение низкого спроса на удобрения на ключевых рынках, однако в перспективе рост сезонного спроса на рынках Индии, Бразилии и ЮВА должен позитивно отразиться на ценах. Мы считаем, что дивиденды в размере 30 млрд руб. за 1К23 по-прежнему достаточно вероятны. В дальнейшем возможности компании по выплате дивидендов будут во многом зависеть от ценовой конъюнктуры на фосфорные удобрения, которые, скорее всего, будут постепенно дешеветь", - отмечает аналитик Дмитрий Булгаков.

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