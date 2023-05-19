Ключевые события пятницы в РФ и мире - SberCIB

Аналитики SberCIB Investment Research обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут корпоративные новости и комментарии главы ФРС США:

- Результаты "МТС" за 1К23 по МСФО;

- ГОСА "Интер РАО" примет решение по дивидендам;

- Совет директоров Segezha Group рассмотрит вопрос о дивидендах;

- Выступления представителей Федрезерва, в том числе его главы Джерома Пауэлла.

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