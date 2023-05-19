Вероятна преимущественно боковая динамика торгов на рынке ОФЗ в пятницу - ПСБ

Вероятна преимущественно боковая динамика торгов на рынке рублевых гособлигаций в пятницу, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"На рынке ОФЗ в четверг преобладали позитивные настроения. Индекс цен гособлигаций RGBI вырос на 0,08%, доходность индекса снизилась до 9,46% (минус 2 б.п.). Инвесторы отыгрывали низкие данные по инфляции в РФ в апреле-мае (на уровне 2,3% г/г) и низкие премии на аукционах Минфина РФ по размещению нового госдолга. Также поддерживающим фактором выступило повышение склонности к риску на глобальных рынках на ожиданиях прогресса в переговорах по повышению лимита госдолга США, - отмечает эксперт в комментарии. - Зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин на пресс-конференции в четверг сообщил, что сигнал регулятора относительно перспектив изменения ставки, озвученный на последнем заседании 28 апреля, остается полностью актуальным. При усилении инфляционного давления ЦБР будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Поступающие данные по инфляции и ВВП в целом соответствуют обновленному прогнозу, отметил А. Заботкин. Рынок нейтрально отреагировал на данные комментарии".

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