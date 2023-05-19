Freedom Finance Global открыл торговую идею: покупать акции Adobe с целью $396

Freedom Finance Global открыл торговую идею "покупать акции Adobe Inc. с целью $396 за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Стратег Михаил Степанян указывает на следующие ключевые аргументы в поддержку идеи:

- Сильные отраслевые позиции эмитента;

- Улучшение маржинальности операций, улучшение прогноза менеджмента;

- Привлекательные оценки, учитывающие большую часть негатива.

"С технической точки зрения акции торгуются около линии поддержки, закрепление ниже которого вероятно лишь при очень слабых квартальных результатах. Пробой и удержание выше зоны $355-357, вероятно, окажут поддержку "бычьему" импульсу", - отмечает эксперт.

Adobe Inc. - крупнейший в мире разработчик ПО для создания различного медиаконтента, включая документы, видеофайлы, верстку веб-страниц, контент для видеоигр и прочего. Наиболее популярные продукты компании - Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effects. Ключевыми операционными сегментами компании являются: цифровые мультимедийные решения (73% выручки), решения для онлайн-маркетинга и цифровой коммерции (27%).

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