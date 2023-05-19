Четких драйверов для направленной динамики рубля пока нет - ПСБ

Пара доллар/рубль, вероятно, завершит торги в пятницу в диапазоне 79,5-80,5 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу, четких драйверов для направленной динамики в настоящее время нет, считает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Пара доллар/рубль перешла к боковому движению в диапазоне 79,5-80,5 руб./$1, торговая активность долларом с расчетами "завтра" незначительно снизилась в четверг относительно значений среды. Мы полагаем, что на текущий момент сформировался баланс между спросом и предложением валюты на рынке, а преодоление долларом диапазона 80-82 руб./$1 будет нелегкой задачей (в данном коридоре прослеживаются сильные уровни сопротивления). Впрочем, ожидать укрепления рубля также не приходится - по оценкам Минфина, бюджет РФ отстает от плана и среди российских компаний прослеживается высокий спрос на валюту (юани), ввиду чего ставки по операциям своп достигли максимума с начала года, - пишет эксперт в обзоре. - Среди других ключевых валют на Московской бирже наблюдается аналогичная динамика. Отметим, что несмотря на ослабление юаня на глобальных рынках, остается вполне стабильной пара юань/рубль, которая аналогично доллару перешла в зону консолидации. Мы полагаем, что пара доллар/рубль завершит пятничные торги в диапазоне 79,5-80,5 руб./$1 с ориентиром на верхнюю границу - четких драйверов для формирования направленной динамики не наблюдается".

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