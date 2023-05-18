"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать "префы" Сургутнефтегаза с целью 40 руб

"Тинькофф Инвестиции" рекомендуют покупать привилегированные акции "Сургутнефтегаза" с целевой ценой 40 руб. за штуку на горизонте 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста 24% с текущих уровней, сообщается в комментарии.

Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год. Озвученные цифры не порадовали акционеров - выплаты могут оказаться значительно меньше ожиданий, отмечается в комментарии. Если по итогам 2021 года компания заплатила по привилегированным акциям 4,73 рубля, то за 2022 год - собирается всего 0,8 рубля. "Префы" "Сургутнефтегаза" в моменте просели на 12,1%, обыкновенные бумаги снизились на 0,3%.

"Рекомендованные дивиденды соответствуют нашим ожиданиям, - пишет аналитик "Тинькофф Инвестиций" Алдар Цыбиков. - По обыкновенным акциям рекомендовано столько же, сколько и по итогам 2021 года, - 0,8 рубля на акцию. По привилегированным акциям размер дивиденда зависит от того, насколько изменились долларовые запасы "Сургутнефтегаза": по итогам 2022 года доллар ослаб (с 73,7 до 69,6), поэтому компания понесла убытки при валютной переоценке и рекомендовала минимальную выплату - такую же, как и по обыкновенным акциям".

Эксперт считает, что реакция рынка довольно неадекватная, поскольку уже с 31 декабря было понятно, что дивиденды за 2022 год будут низкими. Однако с начала 2023 года доллар укрепился с 69,6 до 80 рублей, что пока означает валютную прибыль.

"При условии сохранности валютного депозита "Сургутнефтегаз" может выплатить высокие дивиденды по итогам 2023 года - более 10%, - прогнозирует Цыбиков. - Открываем торговую идею по покупке привилегированных акций "Сургутнефтегаза" с целью 40 рублей на горизонте 12 месяцев, потенциал роста +24%".

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