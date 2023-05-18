"БКС МИ" повысил целевую цену акций Equinix до $795

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил целевую цену акций биржевого фонда недвижимости Equinix Inc. с $720 до $795 за штуку, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Скорректированная прибыль Equinix за 1К23 от основной деятельности (AFFO) выросла на 23% г/г до 802 млн, в пересчете на акцию показатель вырос на 20%, до $8,59, - отмечают эксперты. - Менеджмент повысил ориентиры по AFFO на 2023 год до $31,15-32,00/акц. с $30,79-31,64 ранее. За последние пять лет Equinix повышала дивиденды в среднем с темпом 10% в год. Тем не менее текущая доходность около 1,8% ниже средней по аналогам под нашим покрытием (3,4%). Мы считаем стоимость бумаг привлекательной на текущем уровне. Компания расширяет бизнес как органически, так и через приобретения новых активов. Мы полагаем, что у компании есть хорошие возможности для дальнейшего роста на глобальном рынке ЦОД".

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