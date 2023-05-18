"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции TCS Group с целью 3250 руб

"Газпромбанк Инвестиции" рекомендует покупать акции TCS Group с целевой ценой 3250 руб. за бумагу на горизонте года, что предполагает потенциал роста 15% с текущих уровней, сообщается в комментарии аналитиков инвестбанка.

"Позитивные отчеты Сбербанка и ВТБ говорят о том, что в банковском секторе ситуация стабилизировалась, а компании вышли на траекторию восстановления прибыли, - пишут эксперты. - Вероятно, высоких результатов можно ждать и от TCS Group. Возможно, акции TCS Group вырастут после публикации отчета за первый квартал 2023 года. Акции TCS Group практически не выросли с начала 2023 года на фоне восстановления других игроков из банковского сектора. Такая недооцененность может послужить хорошим драйвером для роста их стоимости.. Что касается рисков, то сыграть против компании могут внешнеторговые ограничения - теоретически они могли ухудшить результаты первого квартала".

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