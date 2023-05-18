Альфа-банк сохраняет рекомендацию "на уровне рынка" для акций "АЛРОСА" на фоне санкций, ограничивающих видимость операционной деятельности и финансовых показателей компании, сообщается в обзоре банка.

"Согласно отраслевым источникам, алмазная индустрия входит в период летнего затишья, в то время как ключевые индикаторы рынка демонстрируют снижение спроса на бриллианты на ключевых рынках сбыта и коррекцию в ценах, - отмечают аналитики Борис Красноженов и Юля Толстых. "АЛРОСА", акции которой выросли на 14% с начала года и пользовались спросом на новостях о назначении нового генерального директора, остается под санкциями США и публично не раскрывает операционную и финансовую статистику. Полагаем, что комментарии руководства компании о приближении чистого долга "АЛРОСА" к нулевой отметке подразумевает устойчивые продажи и положительный денежный поток".

На взгляд экспертов, в некотором роде утешительными звучат слухи о том, что De Beers переносит продажи 5-го и 6-го циклов на более поздний срок в этом году. В первую очередь, это указывает на то, что алмазы "АЛРОСА" присутствуют на рынке, иначе De Beers не решила бы отложить свои аукционы.

"Во-вторых, мы полагаем, что снижение предложения со стороны производителей подразумевает стабилизацию цен на алмазное сырье, а также предотвратит затоваривание рынка готовой продукцией, - отмечают Красноженов и Толстых. - Мы подтверждаем рекомендацию "на уровне рынка" для акций компании на фоне санкций, ограничивающих видимость операционной деятельности и финансовых показателей".

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