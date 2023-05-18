Падение котировок золота ниже $1870/унц. поставит под угрозу среднесрочный восходящий тренд - "Велес Капитал"

Падение котировок золота ниже $1870 за тройскую унцию поставит под угрозу среднесрочный восходящий тренд, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"С технической точки зрения краткосрочная динамика цен на золото будет зависеть от способности удержаться выше поддержки $1980/унц. Завершение дня ниже указанной отметки укажет на риски движения в район $1930/унц., а далее - к $1870-1900/унц. При положении ниже $1870/унц. под угрозой окажется в том числе среднесрочный восходящий тренд. С фундаментальной точки зрения возвращения интереса к золоту стоит ожидать в случае появления новых негативных экономических факторов и усиления ожиданий более мягкой политики ФРС во второй половине текущего года (в том числе при замедлении инфляции)", - пишет эксперт.

По мнению Кожуховой, слабость бумаг "Полюса" и Polymetal обеспечивалась пробоем ценами на золото краткосрочной поддержки $1980/унц. Котировки драгоценного металла после заседания ФРС в начале мае так и не смогли развить уверенного роста и оказались под сдержанным нисходящим давлением на фоне возобновления укрепления доллара, надежд на разрешение долгового вопроса США и стабилизацию настроений в банковском секторе страны. Доходность 10-летних гособлигаций США при этом также возобновила рост и вернулась выше 3,5%, делая золото менее привлекательным активом.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.