Инвестбанк Синара сохраняет рейтинг акций Сургутнефтегаза на уровне "продавать"

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" сохраняют рейтинг акций "Сургутнефтегаза" на уровне "продавать", сообщается в комментарии.

"Совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить дивиденды за 2022 год из расчета 0,8 руб. как на обыкновенную, так и на привилегированную акции, что стало крайне негативным сюрпризом для рынка, ожидавшего дивиденда на привилегированную акцию в 3,5 руб.; мы прогнозировали 2,3 руб. Столь небольшой размер дивидендов поднимает вопрос о том, какой коэффициент выплат использовался, а также в целом ставит под сомнение предсказуемость дальнейших дивидендных выплат. Мы ожидали высоких дивидендов за 2023 год в связи с ослаблением рубля с начала 2022 года, но теперь такая перспектива под вопросом: неясно, чем руководствуется компания, определяя размер дивидендов", - пишут аналитики Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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