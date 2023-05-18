Банковский сектор вернулся к докризисным финансовым показателям - "Солид Брокер"

Банковский сектор вернулся к докризисным финансовым показателям, отмечается в комментарии аналитиков "Солид Брокер".

"По итогам первого квартала 2023 года крупнейшие российские банки заработали 666,4 млрд руб., - констатируют эксперты. - Такой результат дает основания полагать, что сектор перевыполнит прогноз ЦБ по прибыли и побьет рекорд 2021 года. Кредитование и обслуживание долгов вернулись на докризисные уровни, при этом резервы в основном были сформированы в прошлом году".

Сильные результаты по МСФО ЗА 1К23 представил и Сбербанк. На взгляд аналитиков, важной особенностью стало повышение прогноза по рентабельности капитала с 20% до 22%.

"Таким образом, Сбер может легко обновить рекорды по прибыли и дивидендам в 2023 году, - уверены в "Солид Брокер". - Ранее у рынка даже были сомнения, что после 2022 года банк сможет выйти на рекордную рентабельность, однако сейчас всё стало более очевидным".

Отмечают эксперты и прибыли других банков, которые свидетельствуют о том, что сектор оздоровился и вышел на докризисные показатели. "Расходы на резервирование вернулись на докризисные уровни, а рост кредитных портфелей идет даже с опережающим темпом. Мы ожидаем сохранения текущей динамики до конца 2023 года, сектор является одним из наших фаворитов на 2023 год. К покупке по-прежнему рекомендуем акции Сбербанка, а также имеем позитивный взгляд на банк "Санкт-Петербург" (который показал рентабельность в 39% по итогам I квартала) и Тинькофф банк", - заключают аналитики.

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