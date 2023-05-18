"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Valero Energy с целевой ценой $162 за штуку, что соответствует потенциалу роста 48% с текущих уровней, сообщается в обзоре инвесткомпании.

"Мы позитивно оцениваем текущую ситуацию в нефтепереработке, в особенности в преддверии исторически сильного летнего сезона, когда автомобили используются чаще, - пишут аналитики. - Акции Valero дают доступ к компании крупной капитализации, которая представлена исключительно в сегменте нефтепереработки. Это лучший вариант в секторе за счет размера, масштаба и диверсифицированного портфеля. Valero обладает значительными преимуществами первопроходца в сегменте биодизеля на предприятии Diamond Green Diesel, а также является крупнейшим производителем дизтоплива из возобновляемых источников. Компания также реализует проекты улавливания углерода для собственных этаноловых заводов".

Valero Energy - крупнейшая в мере независимая нефтеперерабатывающая и сбытовая компания с совокупной мощностью порядка 2,9 млн барр./сутки.

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