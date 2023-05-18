"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen с прогнозной ценой $269,5

"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Amgen с прогнозной стоимостью $269,5 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 16% от текущего уровня, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Amgen - пионер в области применения живых клеток для производства биопрепаратов - имеет в своем арсенале препараты-блокбастеры с многолетней историей, изменившие жизнь людей с хроническими заболеваниями. Экспериментальная линейка эмитента за последние месяцы преподносит хорошие новости, и это весьма кстати - у компании стоит задача замещения снижающихся потоков выручки от устаревающих препаратов выручкой от новых наименований. Приобретение Horizon Pharma, которое завершится в ближайшее время, поможет обновить линейку препаратов Amgen", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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