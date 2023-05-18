Вероятное повышение ставки ЦБ РФ в 2023г заставляет воздерживаться от покупки "длинных" облигаций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Ожидаемая реализация проинфляционных рисков во втором полугодии 2023 года может потребовать от Банка России повышения ключевой ставки позже в этом году, считают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

"Такая перспектива заставляет воздерживаться от покупки длинных выпусков облигаций", - отмечают эксперты.

Кредитные спреды выпусков компаний первого и второго эшелонов стабилизировались после небольшого роста в апреле. При этом сокращение спредов в сегменте высокодоходных облигаций продолжилось. Аналитики по-прежнему отдают предпочтение выпускам компаний рейтинговой группы АА/А и срочностью около двух лет.

Участие в первичных размещениях, по их мнению, остается привлекательным с точки зрения предлагаемых премий в доходности к вторичному рынку, в том числе на фоне дебюта ряда крупных компаний.

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