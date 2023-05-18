"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 1600 руб

"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею "покупать акции привилегированные акции "Башнефти" с целью 1600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,41%, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В четверг стало известно, что совет директоров "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 199,89 рубля на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 12,4%, на "префы" - около 13,4%. Считаем целесообразным открывать спекулятивную позицию по привилегированным акциям эмитента. Полагаем, что их котировки будут догонять обыкновенные акции в цене", - указывают аналитики.

"Башнефть" - одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли РФ, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа, реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, с 2016 года входит в Группу "Роснефть".

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