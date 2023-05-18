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18 мая 2023 года 12:15
"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею: покупать "префы" Башнефти с целью 1600 руб
"КИТ Финанс Брокер" открыл торговую идею "покупать акции привилегированные акции "Башнефти" с целью 1600 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 7,41%, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В четверг стало известно, что совет директоров "Башнефти" рекомендовал дивиденды за 2022 год в размере 199,89 рубля на оба типа акций. Текущая дивидендная доходность по обыкновенным акциям составляет 12,4%, на "префы" - около 13,4%. Считаем целесообразным открывать спекулятивную позицию по привилегированным акциям эмитента. Полагаем, что их котировки будут догонять обыкновенные акции в цене", - указывают аналитики. "Башнефть" - одно из старейших предприятий нефтегазовой отрасли РФ, осуществляющее деятельность по добыче и переработке нефти и газа, реализации нефтепродуктов и продуктов нефтехимии, с 2016 года входит в Группу "Роснефть". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-БАШНЕФТЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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