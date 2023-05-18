"БКС МИ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций JD Logistics

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") подтверждает рекомендацию "покупать" для акций китайского поставщика логистических услуг JD Logistics Inc. с прогнозной стоимостью на уровне 18,5 гонконгского доллара (HKD) за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Целевая цена соответствует P/S 0,6x 2023e и 0,5x 2024e, отмечают эксперты.

"JD Logistics отчиталась за 1К23, выручка увеличилась на 34% г/г (до CNY36,7 млрд или на 7% г/г за вычетом CNY29,3 млрд, которые были получены Deppon Group); темпы роста продолжают замедляться по сравнению с +13% в 4К22; чистый убыток достиг CNY989 млн; операционные расходы увеличились на 36% г/г, при этом валовая рентабельность понизилась на 0,9 п.п. г/г (до 4,5%). Компания пока не полностью восстановилась во 2К23. Мы будем наблюдать за динамикой валовой рентабельности на фоне промоакций, приуроченных к фестивалю онлайн-торговли. Полагаем, что компания продолжит оптимизировать клиентскую базу и за счет недавних изменений организационной структуры усилит контроль над издержками. Мы ожидаем дальнейшее повышение эффективности за счет эффекта синергии после покупки сети экспресс-доставок Deppon", - указывают аналитики в комментарии.

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