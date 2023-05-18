"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Eli Lilly с прогнозной ценой $396,8

"Финам" присвоил рейтинг "держать" акциям Eli Lilly and Co. с прогнозной стоимостью на уровне $396,8 за штуку на горизонте года, сообщается в материале инвестиционной компании.

"Акции одной из крупнейших американских фармацевтических компаний находятся на исторических максимумах по стоимости, при этом в текущем году у компании обнулится выручка от ковидного сегмента, и в ближайшие кварталы финансовые результаты Eli Lilly вряд ли смогут впечатлить инвесторов. Кроме того, довольно противоречивой выглядит ситуация вокруг разработок в области болезни Альцгеймера. В 2022 году экспериментальный препарат donanemab навлек на себя много скепсиса - у специалистов возникли сомнения в его эффективности, а в мае 2023 года появились новые данные, которые отчасти вернули надежду на доведение препарата до коммерциализации", - указывает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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